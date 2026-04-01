Demoraron a dos conductores: uno manejaba alcoholizado y otro realizaba maniobras peligrosas

• Los procedimientos fueron en el acceso al paseo Costanero, sobre la avenida 25 de Mayo y calle San Martín

Integrantes del Destacamento Costanera Vuelta Fermoza sacaron de circulación a un motociclista por realizar maniobras peligrosas y a un automovilista por conducir alcoholizado y sin documentación.

El primer hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 19:15 horas, cuando los uniformados interceptaron una motocicleta Gilera Smash, sin dominio colocado, cuyo conductor intentó evadir el control tras incurrir en maniobras que ponían en peligro el tránsito vehicular.

Se trataba de un hombre de 43 años, quien presentaba signos de ebriedad, confirmados mediante el test de alcoholemia realizado por el personal de Seguridad Vial, que arrojó resultado positivo de 1,78 g/l.

Ante la situación, se dio intervención a la Comisaría Seccional Primera, que se hizo cargo de las actuaciones contravencionales.

Posteriormente, cerca de las 20:50 horas, se demoró en el mismo sector la circulación de un automóvil Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 27 años, quien carecía de licencia de conducir vigente, ya que la misma había sido retenida en una infracción anterior. Además, presentaba aliento etílico, constatándose mediante alcotest un resultado de 0,43 g/l.

En este caso, se labró el acta de infracción por alcoholemia positiva, falta de licencia y seguro obligatorio, razón por la cual el vehículo quedó fuera de circulación hasta regularizar su situación.

Ambos procedimientos se realizaron en el marco de las políticas de prevención y seguridad vial que llevan adelante la Policía de la provincia, a fin de resguardar la integridad de los usuarios de la vía pública.