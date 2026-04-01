Detuvieron a dos sujetos imputados en delitos contra la propiedad

• Ocurrió en el barrio San Martín, de esta ciudad capital

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera aprehendieron a dos hombres, en el marco investigativo de causas judiciales por “Hurto” y “Hurto calificado”.

Los procedimientos se concretaron en los últimos días, cuando los investigadores llevaron adelante el análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos, lo que permitió avanzar en la identificación de los presuntos autores.

Como resultado de esas tareas realizadas, los policías identificaron a los implicados por sus características físicas y por las prendas de vestir que utilizaban al momento del hecho.

Luego, ambos sujetos fueron localizados y aprehendidos, además del secuestro de un tubo de gas de interés para las causas.

Posteriormente el Juez interviniente ordenó medida judicial para la requisa de una vivienda en el barrio Lote 4, la cual fue realizada en la mañana de este lunes con la participación del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

Los detenidos y los objetos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.