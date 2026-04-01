El Centro Comunitario de La Nueva Formosa consolida su rol social y formativo

Se trata de actividades de formación, contención y recreación libres y gratuitas destinadas a toda la familia.

En declaraciones a las que accedió esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la coordinadora del Centro Comunitario del barrio capitalino La Nueva Formosa, la profesora Anahí Romero, se refirió a la amplia oferta que incluye talleres culturales, deportivos y capacitaciones en oficios con salida laboral.

Señaló que se trata de “una política pública que llega a cada vecino” y precisó que este espacio comunitario “cuenta con una propuesta de más de 40 actividades para toda la familia”.

A través de la Subsecretaría de Cultura, explicó que “el Centro ha sumado este año talleres de teatro para mayores de 15 años, que se integran a las ya tradicionales clases de malambo, bombo, folklore y guitarra”; en tanto que “los miércoles, la actividad se intensifica con ritmos latinos en horario nocturno”.

En cuanto al deporte, comentó que “el entrenamiento funcional es uno de los favoritos”, extendiéndose a cuatro veces por semana los lunes, martes, jueves y sábados, debido a la alta demanda y añadió que la oferta se completa con clases de zumba, aeróbica y localizada.

Uno de los pilares actuales es “la capacitación en oficios”, coordinada a través del Núcleo de Formación Profesional, que resaltó el éxito del curso de pastelería, que agotó sus 50 cupos en apenas dos días.

Además, expuso que “sumamos las capacitaciones que brinda el Núcleo de Formación Profesional”, destacando que “el curso de pastelería tenemos lleno el cupo, ya que en dos días completamos el cupo de 50 inscriptos”, razón por la cual “la profesora tuvo que dividir en varias comisiones”.

Sin embargo, aclaró que “aún hay vacantes disponibles para otras áreas estratégicas, con inscripciones abiertas hasta fines de abril”, nombrando el de albañilería, herrería y productor de viveros.

“Es importante que los interesados se acerquen antes de que termine el mes para garantizar la nivelación didáctica de todos los alumnos”, subrayó la coordinadora.

Romero marcó que el Centro Comunitario cuenta con las atenciones del Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada del Ministerio de la Comunidad; los talleres del Centro Ocupacional Inclusivo; las atenciones de la Secretaría de la Mujer y de las Direcciones de Fortalecimiento Familiar y de Niños y Adolescentes.

Finalmente, adelantó que se encuentran en la etapa organizativa para “el relanzamiento del Club Digital”, en conjunto con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, cuyas inscripciones se realizarán próximamente de manera virtual.

Y resaltó que el Centro Comunitario está abierto al público de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 22 horas; mientras que los sábados de 8 a 12 y de 15 a 20 horas.



