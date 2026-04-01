Con importante convocatoria se realizó la Feria Emprendedora en la peatonal Rivadavia

Organizada por la Secretaría de Acción Social, se realizó este sábado, la ya tradicional y convocante Feria Emprendedora, que en esta oportunidad se trasladó a la Peatonal Rivadavia, un lugar de encunetro y distracción de los y las vecinas de la ciudad.

Desde la tarde, vecinos y vecinas comenzaron a acercarse, recorriendo con tranquilidad cada uno de los puestos, conversando con los emprendedores y valorando el trabajo que hay detrás de cada producto.

Artesanías, plantas, propuestas gastronómicas y artículos elaborados de manera local dieron forma a una jornada cargada de identidad y esfuerzo compartido.

Más que un espacio de ventas, la feria volvió a ser un lugar de encuentro. Un espacio donde cada emprendedor puede mostrar lo que hace con dedicación, y donde cada vecino puede acompañar ese esfuerzo eligiendo lo local, generando un círculo que fortalece a toda la comunidad.

Durante la jornada también hubo propuestas recreativas y momentos pensados para disfrutar en familia, lo que terminó de darle a la tarde ese clima cercano y cálido que ya caracteriza a estas ferias.

Desde el Municipio se remarcó la importancia de sostener estos espacios que acercan oportunidades concretas a quienes emprenden, pero también generan algo más profundo: el encuentro entre vecinos, el diálogo, la posibilidad de compartir. Porque en cada feria no solo se intercambian productos, se construye comunidad.







