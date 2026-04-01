Clorinda: Hallaron el cuerpo de un hombre desaparecido en un espejo de agua

• La víctima tenía 32 años y era intensamente buscada

Efectivos del Destacamento de Bomberos Clorinda encontraron e identificaron el cuerpo del ciudadano Adolfo Damián González, en un espejo de agua ubicado en inmediaciones de una estancia, sobre la Ruta Nacional N° 86.

La búsqueda se inició este lunes último, alrededor de las 11:00 horas, cuando integrantes de la Subcomisaría Primero de Mayo tomaron conocimiento que un hombre desapareció en un cause hídrico tras caer de su caballo.

Los policías fueron hasta el establecimiento, ubicado a la altura del kilómetro 1.296 de la mencionada ruta; mientras que el hallazgo se produjo este martes a las 8:40 horas en medio de los trabajos del Grupo Especial de Rescate (GER), que continuaba con las tareas iniciadas el día anterior.

Al cuerpo lo hallaron a unos 20 metros del sector donde había sido visto por última vez, lugar que los especialistas ya habían marcado para profundizar el rastrillaje.

Tras la localización, se realizaron las diligencias procesales de acuerdo con las directivas ordenadas por la autoridad judicial.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial para la realización de la autopsia y su posterior entrega a los familiares para las exequias.