El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que iniciaron la Semana de los Pueblos Originarios, una propuesta construida junto a las comunidades, caciques y referentes locales, que se desarrolló con una amplia agenda de actividades culturales, sociales y recreativas, reafirmando el compromiso del Gobierno municipal y del Gobierno de la Provincia de Formosa con la inclusión, la identidad y el fortalecimiento de un pueblo orgullosamente intercultural y bilingüe.

En ese marco, el jefe comunal destacó que las actividades incluyeron un acto central, la entrega de reconocimientos, un almuerzo comunitario y propuestas recreativas y deportivas, además de un desfile de modas que permitió visibilizar la identidad, la cultura y las tradiciones de las comunidades originarias. Asimismo, se realizó un festival cristiano con la participación de grupos de danzas de distintos barrios, generando un espacio de encuentro, participación y expresión cultural que convocó a vecinos y familias de toda la comunidad, y que tuvo su cierre a cargo del artista Toba Toledo.

Además, se llevó adelante un gran bingo que contó con una importante participación de la comunidad, consolidando una jornada de celebración, alegría y encuentro.

Asimismo, Nacif remarcó que estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre el Gobierno municipal y el Gobierno de la Provincia de Formosa, en el marco de un modelo que promueve la igualdad de oportunidades, la inclusión y la justicia social, poniendo en valor a las comunidades originarias como parte fundamental de la identidad formoseña.

En ese sentido, expresó su agradecimiento a las comunidades por el acompañamiento permanente y sostuvo que “es una responsabilidad y un orgullo gobernar un pueblo intercultural y bilingüe, donde cada cultura aporta a la construcción de una sociedad más unida y solidaria”.



