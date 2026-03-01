Vuelve el Mercado Comunitario de Emprendedores con una edición especial de Pascua en el Galpón “G”

Gracias al acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, este 28 y 29 de marzo, desde las 19 horas, el Galpón “G” del Paseo Costanero volverá a ser escenario de una nueva edición del Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE), en esta oportunidad con una propuesta especial de Pascua pensada para disfrutar en familia.

El evento reunirá a emprendedores locales en un espacio que combinará producción, cultura y entretenimiento, ofreciendo una amplia variedad de propuestas. Entre los sectores destacados se encuentran el gastronómico, el sector mujer, el espacio matero y un atractivo sector oriental, además de actividades recreativas destinadas a niños y niñas.

Uno de los momentos más esperados será la clase magistral de elaboración de roscas y huevos de Pascua, a cargo de especialistas, junto con un show infantil en vivo que aportará alegría y diversión para los más pequeños.

Desde la Subsecretaría de Empleo resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas como herramientas concretas para fortalecer el desarrollo local y generar oportunidades para el crecimiento de los emprendedores formoseños.

En ese sentido, Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, destacó: “Son fundamentales estos espacios porque permiten visibilizar el trabajo de nuestros emprendedores, generar ingresos y fortalecer la economía local”.

Y subrayó: “Esto es posible gracias a la decisión y el acompañamiento permanente del Gobierno de Formosa, que impulsa políticas públicas orientadas a promover el empleo y el desarrollo productivo”.

De esta manera, el Mercado Comunitario de Emprendedores se consolida como un punto de encuentro para la comunidad, donde la tradición de Pascua se combina con la innovación y el talento local.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de dos noches llenas de sabores, cultura y propuestas para toda la familia, apoyando a quienes día a día apuestan al trabajo y la producción local.



