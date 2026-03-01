Basterra advirtió que el Gobierno de Milei “está aplicando los mismos criterios sociales y económicos de la última dictadura argentina”

En el marco del acto por el 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemorado este martes 24 de marzo y fuera encabezado por el gobernador Gildo Insfrán en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, el diputado nacional de Unión por la Patria por Formosa, el ingeniero Luis Basterra, se expresó sobre esta fecha de suma relevancia para la historia argentina.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), sostuvo que la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 “fue la más trágica que ha tenido nuestro país, donde se evidencia que el motor siempre fue el sojuzgamiento de la Nación Argentina, porque no había ningún sentido de lograr una mejor democracia ni de justicia social”.

Por el contrario, insistió en que “el único sentido que tuvo fue directamente hacer que Argentina pase a ser el país más deudor del mundo en esta trayectoria de someter a una nación que tiene todas las posibilidades de ser una de las grandes potencias con justicia social”.

Lamentó, sin embargo, el diputado que “hoy, en nuestro país, estamos, como dijo nuestro gobernador Gildo Insfrán, con un presidente (Javier Milei) que está aplicando los mismos criterios sociales y económicos de la dictadura en cuanto a endeudar al país, a profundizar las diferencias entre ricos y pobres, a destruir la industria, a que solo la Capital Federal sea la Argentina potencia y el resto sea relegado”.

Ante esto, fue categórico en definir al Gobierno libertario como “lo más unitario que puede haber” e incluso “que ni nos imaginábamos volver a un país como el que tenemos hoy”, el cual advirtió que “no es más que el reflejo de lo que fue la dictadura en cuanto a la administración de los compromisos externos y de la estructura socioeconómica”.



