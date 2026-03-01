Realizan recambio de iluminación y limpieza de canales en Pozo del Tigre

Estos trabajos no se detienen en la localidad del Departamento Patiño, ya que se tratan de acciones muy importantes. Estos mantenimientos, que involucran a varios organismos, como REFSA y Vialidad Provincial, tienen como fin último el bienestar de esa comunidad.

El pueblo de Pozo del Tigre está situado sobre la Ruta Nacional 81, a unos 260 kilómetros de la ciudad de Formosa. El intendente Alfredo De Yong brindó declaraciones, que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), indicando cuáles son los trabajos que se están ejecutando en diferentes frentes con el apoyo del Gobierno de Formosa.

Por un lado, sin pausas, se avanza en “los trabajos de mantenimiento con cambio de iluminarias LED, mediante una coordinación conjunta entre REFSA, el Gobierno de Formosa y el Municipio local”, indicó.

Especificó que los lugares en donde se hacen estas tareas comprenden, por ejemplo, “la Ruta Nacional N° 81 y la Ruta Provincial N° 26 Norte”, así como también “se realizó un recambio completo dentro de la comunidad Qompi”.

Por otro lado, se sigue haciendo la limpieza de canales, a través de la ejecución de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), señaló el intendente pozotigrense, quien valoró que ese organismo esté colaborando, poniendo a disposición “las máquinas y sus operarios para agilizar el escurrimiento de las aguas, principalmente, en los días de lluvias copiosas”.

Por tanto, consideró que estos trabajos son muy necesarios para evitar que los barrios del pueblo se vean afectados con anegamientos. Sin embargo, al mismo tiempo, aclaró que en la localidad no tienen problemas de inundación, pero así y todo, “esto permitirá agilizar más todavía el escurrimiento”.

En ese sentido, subrayó que el apoyo del Gobierno de Formosa permite realizar estas tareas de mantenimiento, “que son tan importantes”.

“Estamos siempre muy agradecidos con la gestión del gobernador Gildo Insfrán”, resaltó, al concluir.



