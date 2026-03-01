Uniformados disiparon una nueva pelea entre dos bandos en el barrio Fray Salvador Gurrieri

• Los implicados fueron demoraros tras un despliegue cerrojo policial en la zona.

Integrantes de la fuerza policial llevaron calma a los vecinos y restablecieron el orden en el barrio Fray Salvador Gurrieri tras un nuevo enfrentamiento entre jóvenes que terminaron cinco menores retenidos y dos mayores aprehendidos.

Sucedió alrededor de las 21:40 horas del miércoles último, cuando uniformados de la Comisaria Seccional Novena tomaron conocimiento de una pelea entre jóvenes.

De inmediato acudieron con apoyo de efectivos de la Delegación Unidad Regional Uno-Lote 111, Comisaria Cuarta, Subcomisaria Colluccio, de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial y un grupo del Destacamento Desplazamiento Rápido.

Allí observaron a dos grupos antagónicos que se agredían entre sí, y ante la situación, los policías realizaron una formación táctica con la que dispersaron a todos los inadaptados en varias direcciones.

Durante esa maniobra detuvieron a dos jóvenes y retuvieron a cinco adolescentes, donde se dio intervención a trabajadores de la Línea 102 Servicio de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad.

Los detenidos y retenidos fueron traslados hasta la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones procesales y los menores de edad fueron entregados a sus padres, con intervención de la Justicia provincial.