Recuperaron dos motocicletas y detuvieron a un sujeto

• Los procedimientos se concretaron en la segunda ciudad

Efectivos de la fuerza provincial incautaron dos motos con pedido de secuestro, detuvieron a un hombre que ocasionaba molestias y secuestraron un cuchillo.

El primer procedimiento se concretó este miércoles alrededor de las 11:45 horas, cuando personal de la Planta Verificadora de Clorinda, dependiente de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, realizó la verificación de una moto, Mondial TD, de 150 cilindradas.

Allí tras la consulta al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y a la Dirección General de informática, se determinó que el rodado presenta pedido de secuestro activo por “Robo”.

Por otra parte, en la madrugada de este jueves efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales detuvieron a un sujeto que se encontraba ocasionando molestias en el barrio La Piedad, y al momento de su detención se procedió al secuestro de un cuchillo que se encontraba entre sus prendas de vestir.

Luego personal de la brigada investigativa de la misma dependencia realizaban averiguaciones en relación con la sustracción de una motocicleta Honda Wave, la cual encontraron abandonada sobre calle Libertad y barrera, oculta entre las malezas.

Las motocicletas y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial, el sujeto fue notificado de su situación procesal y quedo a disposición de la Justicia.