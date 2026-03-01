Anularon un centro de distribución de drogas en el barrio Namqom

• La investigación se inició con información aportada por la comunidad

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a una mujer, anularon un punto de ventas de estupefacientes al menudeo y secuestraron elementos vinculados a la actividad ilícita.

La investigación se inició a partir de información aportada por la comunidad, que revelaron la presunta actividad ilícita desarrollada en un domicilio de la manzana 3 del barrio Namqom de la zona norte.

Con las pruebas reunidas, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen a cargo del Dr. José Luis Molina, que ordenó el allanamiento, que se concretó en la tarde del miércoles último.

El procedimiento se realizó con la colaboración de integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Formosa (GEOPF) y Subcomisaria jurisdiccional.

Durante las requisas detuvieron a la investigada y secuestraron elementos para el acondicionamiento de la droga y su venta el menudeo, seis equipos de telefonía celular, dinero efectivo, y otros utilizados para la actividad ilícita.

Finalizadas las diligencias de rigor, la mujer de 29 años fue trasladada y alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2, a disposición de la Justicia.