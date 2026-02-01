Defensores del Pueblo de todo el país reclamaron al RENAPER asegure la producción, entrega de DNI y pasaportes

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente de ADPRA, junto a la Presidenta de dicha Asociación Dra. María Rosa Muiños (Defensora del Pueblo CABA) y la actual Comisión Directiva, reclamaron al Titular del RENAPER Diego Sebastian Perez Lorgueilleux, impulse las medidas necesarias para normalizar la cadena de producción y distribución, tanto de DNI y pasaportes en todo el país, en virtud del incremento sostenido de reclamos por demoras, dificultades en procesos de rectificación, inconvenientes en los sistemas informáticos y en la logística de distribución de los mismos. ADPRA en ejercicio de la representación institucional de las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas del país, expresó su inquietud ante las demoras y dificultades operativas registradas en la tramitación y entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y Pasaportes en distintas jurisdicciones del territorio nacional. Las Defensorías integrantes, vienen recibiendo en las últimas semanas un número significativo de consultas y reclamos vinculados con la extensión de los plazos de entrega en trámites regulares y exprés, inconvenientes en procesos de rectificación de datos, dificultades en los sistemas informáticos y de conectividad, problemas en plataformas de pago y demoras en la distribución postal de la documentación. Se resaltó que, el DNI es una herramienta fundamental para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en los ámbitos civil, administrativo y social, siendo responsabilidad del Estado Nacional, asegurar su entrega de manera eficiente, accesible y sin interrupciones, garantizando la igualdad de condiciones en todo el país. Se añadió que, las demoras advertidas adquieren especial gravedad cuando impactan sobre personas en situación de vulnerabilidad, como niños, adolescentes, personas mayores, migrantes, ciudadanos que requieren documentación para tratamientos médicos o viajes impostergables o trabajadores que necesitan acreditar identidad para sostener su fuente de ingresos. En estos supuestos, la dilación administrativa deja de ser un inconveniente operativo y se transforma en una restricción al goce efectivo de derechos. En este marco, ADPRA consideró necesario que el RENAPER adopte medidas orientadas a: * Asegurar la regularidad y previsibilidad en los plazos de producción y entrega de la documentación. * Fortalecer los canales institucionales de comunicación y respuesta ante reclamos individuales y requerimientos de las Defensorías del Pueblo. * Garantizar información pública clara y actualizada sobre el estado de los trámites y los tiempos estimados reales de entrega. * Revisar y optimizar el esquema logístico de distribución, especialmente en aquellas zonas donde se verifican mayores demoras. * Implementar mecanismos de seguimiento y resolución prioritaria para situaciones urgentes debidamente acreditadas. Toda vez que, en un sistema federal, la adecuada coordinación entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), ANSES, los registros provinciales y los organismos intervinientes resulta fundamental para asegurar estándares homogéneos de funcionamiento y evitar impactos diferenciados según la localización geográfica de los ciudadanos. ADPRA reafirmó la importancia de fortalecer la celeridad, la transparencia y la calidad en la prestación de este servicio público esencial, así como de consolidar instancias de articulación permanente con las Defensorías del Pueblo para el monitoreo de la situación y la canalización institucional de casos críticos.



