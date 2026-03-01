Un hombre recibió una golpiza en el barrio Villa Hermosa

• Integrantes de la Brigada de la Unidad Regional Uno detuvieron a los autores

Un vecino de 49 años fue brutalmente golpeado en el barrio Villa Hermosa, de esta ciudad, y la Policía detuvo a los responsables.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 20:30 horas, en la calle Fortín Yunká y calle Moratalla, cerca de la Pileta Olímpica.

Allí uno de los sujetos le propinó una patada en el rostro, lo tiró al piso y siguió con la golpiza, tanto que el personal del SIPEC lo auxilió y trasladó hasta el Hospital Central, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por una herida contuso cortante en el orbital y región ocular, con compromiso muscular del parpado.

Al tomar conocimiento del caso, personal de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno aprehendió a los dos agresores, en inmediaciones al lugar del ataque.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.