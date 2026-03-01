Un adolescente sufrió lesiones y se retuvo al presunto autor

La Policía lo trasladó al centro de salud y fue derivado al Hospital Central donde permanece internado

Uniformados de la Subcomisaría Namqom trasladaron a un joven de 17 años hasta el centro de salud del barrio debido a las lesiones que tenía en su hombro, luego retuvieron a otro adolescente de la misma edad como presunto responsable.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 4:00 horas, cuando una mujer solicitó presencia policial en la manzana 11 del mencionado conglomerado habitacional.

Allí los uniformados se entrevistaron con una mujer de 47 años, quien comentó que su hijo regresó a la vivienda familiar con lesiones y en evidente estado de ebriedad, siendo trasladado inmediatamente hasta el centro de salud del barrio.

Allí confirmaron que el menor estaba alcoholizado y presentaba lesiones, por lo que fue derivado al Hospital Central, donde permanece internado.

Luego en la dependencia se hizo presente un hombre de 25 años en compañía de un joven de 17 años, quien expresó que su hermano fue el que provocó heridas en el otro adolescente.

La situación fue informada al Juzgado de Menores y a la Línea 102, mientras que el retenido fue alojado en el Centro de Atención Integral Juvenil.