Esclarecieron un hecho de abigeato

• Secuestraron carne vacuna y un arma de fuego en un allanamiento

Efectivos de la fuerza provincial tomaron conocimiento de un hecho de abigeato en el Paraje El Cañón, jurisdicción de Juan Gregorio Bazán, allanaron un establecimiento ganadero y una vivienda y secuestraron una paleta de animal vacuno, un rifle calibre 22 y otros elementos de interés en la investigación.

El hecho ocurrió días atrás y se inició un trabajo de investigación que incluyó el seguimiento de huellas de una moto hasta un campo cercano.

Luego las autoridades judiciales analizaron las pruebas reunidas y ordenaron el allanamiento en el establecimiento donde se encontró el lugar de la faena.

La requisa se llevó a cabo este sábado último, entre las 16:00 y 18:00 horas, donde se secuestró una paleta de animal vacuno, una tira de costilla y elementos tales como lazo, piola, ensillado y cuchillos, además un rifle calibre 22, todo secuestrado y trasladado hasta la dependencia policial.