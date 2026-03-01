Solís: “El remate fue una verdadera fiesta de la familia paippera”

El remate tuvo lugar en el predio de la asociación, ubicado en la ruta provincial 37, en el cruce hacia El Cañón, al norte de la localidad de Laguna Yema, en donde se contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís, quien expresó que se trató “de una verdadera fiesta de la familia paippera”.Este jueves 26, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA, concretó el primer remate de invernada para los productores de la Asociación Agroganadera de El Quemado Nuevo, el cual se desarrolló con gran éxito.“A través de este evento, una vez más se marca la presencia del Modelo Formoseño y de un Estado presente”, aseguró Solís en dialogó con la Agencia de Noticias Formosa.Además, subrayó el valor económico que representó el remate en los productores ya que “se lograron precios promedios de 6800 pesos, que van destinados exclusivamente a las familias paipperas”.“Estamos hablando de 39 familias en El Quemado y un poco más en El Cañón, es decir, en dos parajes en donde hace poco el gobernador Gildo Insfrán cumplió con su promesa de hacer llegar la energía eléctrica, la cual ha cambiado la calidad de vida de sus habitantes”, realzó.“En este remate no se vieron camiones o trailers, sino pequeños carritos traídos por 39 familias de productores, con un promedio cada uno de tres a 20 animales, es decir, más de 500 animales que hoy se han puesto a remate, lo que significa un gran movimiento económico que queda aquí en la zona, en el lugar”, valoró.También, comentó a esta Agencia que “los productores comentaron que si existiera el libre mercado, sería vendido a 2600 -3000 pesos el kilogramo de cada animal, sin embargo vuelvo a insistir en que el valor en esta jornada apoyada por el Estado provincial, permitió que el precio sea de más de 6000 pesos”.Finalmente, declaró que “mientras Formosa tiene un diputado nacional (por Atilio Basualdo) y un senador nacional (por Francisco Paoltroni), que eligieron tomar café en Buenos Aires y hablar mal de los formoseños, en la provincia hay un Estado presente que es conducido por el doctor Insfrán quien lo hace con hechos y no palabras”.