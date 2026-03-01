El sistema de salud público formoseño en niveles de complejidad creciente, garantiza el acceso equitativo y eficiente de atención en todo el territorio

Con una estructura integrada por 12 Distritos Sanitarios y efectores que trabajan en red, de manera articulada, coordinada y escalonada, en la que se destaca el Primer Nivel de Atención, en donde se resuelven la mayoría de las patologías y se prioriza la cercanía con la comunidad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) se explicó que el sistema de salud pública en Formosa se basa en una red organizada y articulada en distintos niveles de complejidad creciente, que prioriza la atención primaria de salud, una de las mayores fortalezas del Modelo Formoseño.

En ese marco, el subsecretario de Coordinación y Control del organismo, el doctor Luis Kayser, explicó que Formosa entiende a la salud como un proceso de equilibrio bio-psico-espiritual y social y no solamente la ausencia de afección o enfermedad, como un derecho humano fundamental, en línea con lo establecido en los artículos 50 y 51 de la Constitución Provincial.

Detalló en tal sentido, que la organización del sistema contempla una división territorial en áreas programáticas y distritos sanitarios, junto con una estructura organizada en niveles de complejidad creciente.

Tres niveles

El Tercer Nivel está conformado por hospitales derivación provincial, como el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, el Hospital de la Madre y la Mujer, el Hospital de la Madre y el Niño, el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, entre otros efectores.

El Segundo Nivel está representado actualmente por un total de hospitales distritales ubicados en Capital y en las principales localidades del interior, como por ejemplo el Hospital Distrital N°8 “Eva Perón” y los hospitales de Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, El Colorado, Ibarreta, Las Lomitas, Ingeniero Juárez.

Mientras que el Primer Nivel De Atención “es el que tiene una más amplia distribución en todo el territorio, con una cantidad importante de centros de salud y hospitales de menor complejidad, emplazados en las diferentes áreas programáticas, en las colonias, parajes, comunidades, barrios”, explicó Kayser.

Asimismo, remarcó que es “la puerta del acceso al sistema de salud”, por lo tanto, “el más cercano a la población”.

Sobre eso, detalló que el 90% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel, con la atención de médicos generalistas y clínicos “especialidades de vital importancia dentro de un sistema bien organizado, donde una buena entrevista al paciente más un exhaustivo examen físico, permiten diagnósticos acertados, al igual que tratamientos correctos y oportunos”.

Optimización de los recursos

Además, precisó entonces que, solo cuando un problema de salud no puede ser resuelto en el primer nivel “se deriva al paciente, según la necesidad, al segundo o tercer nivel, lo que explica por qué cada centro de salud u hospital tiene la infraestructura, recursos humanos, equipamientos e insumos para dar resolución a las distintas afecciones de acuerdo a su nivel de complejidad de atención”.

“Por eso mismo, no todos los centros de salud y hospitales cuentan con todas las especialidades ni prestaciones, ya que la red está diseñada para derivar a los pacientes según la complejidad de cada caso”, acentuó y señaló que esto “responde tanto a criterios de eficiencia como a la realidad actual del sistema sanitario”.

En ese aspecto, subrayó la importancia de la organización del sistema de salud provincial al señalar que “permite la administración objetiva y equitativa de los recursos, ya que los mismos son asignados de tal manera que puedan tener el máximos provecho en pos del bienestar de la comunidad”.

Además, eso “asegura las sustentabilidad y eficacia del sistema sanitario, incluso en momentos de crisis económica como el que estamos atravesando actualmente en la Argentina, fruto de las políticas improvisadas, crueles y completamente desacertadas que viene implementando el Gobierno nacional, donde uno de los sectores más castigados, es precisamente el de salud”, aseveró.

Política sanitaria ejemplar

Seguidamente, en contraposición al paradigma nacional, Kayser afirmó que en Formosa el sistema de salud pública “puede sostenerse gracias a una política sanitaria ejemplar” que es el resultado “de un modelo de provincia, organizado, planificado y ejecutado por el gobernador Gildo Insfrán que pone como prioridad el cuidado de la salud de las formoseñas y formoseños”.

En ese aspecto, valoró: “Hoy podemos decir con mucho orgullo que son excepcionales las patologías que no podemos resolver en Formosa gracias a las políticas públicas consolidadas que se vienen aplicando y a la gran inversión pública”.

Y realzó el carácter integral del sistema sanitario provincial, asegurando que “cuando una persona entra en contacto con cualquier efector de salud, lo está haciendo con todo un sistema que le resolverá su problema en el nivel que corresponda y de forma completamente gratuita”.

A su vez, para cerrar destacó que “todo esto es posible, gracias a que existe una comunidad agradecida y esclarecida, que entiende y acompaña a su Gobierno reafirmando permanentemente el apoyo a esas políticas porque se siente querido, contenido y parte del Modelo Formoseño”.



































