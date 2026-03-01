El Vicegobernador acompañó el exitoso primer remate de invernada en El Quemado Nuevo

Este importante evento marcó el inicio del cronograma de remates planificados, junto a las asociaciones de paipperos, para realizar a lo largo del año, potenciando la cadena de valor de la carne y asegurando que los productores formoseños obtengan un precio de venta competitivo acorde a su trabajo por la venta sus animales.

Con la presencia del vicegobernador Eber Solís, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA, realizó en la tarde de este jueves 26 el primer remate de invernada para los productores de la Asociación Agroganadera de El Quemado Nuevo.

Tuvo lugar en el predio de la asociación, ubicado en la ruta provincial 37, en el cruce hacia El Cañón, al norte de la localidad de Laguna Yema, donde estuvieron presentes también autoridades provinciales, legisladores, intendentes de diversas localidades, concejales, asociaciones de productores y productores paipperos.

En ese marco, se comercializaron más de 500 cabezas de ganado bovino de más de 40 pequeños productores de la zona centro y oeste de la provincia de Formosa, alcanzando un precio promedio de $6300 el kilo, reflejo del crecimiento del sector.

“Este logro es posible gracias al acompañamiento del Gobierno provincial y la decisión política del gobernador, el doctor Gildo Insfrán, fortaleciendo herramientas como el fondo fiduciario que garantizan financiamiento, precios justos y el cobro en tiempo y forma para los productores”, subrayó el vicegobernador Solís durante el evento.

Del mismo modo, se escucharon las palabras de Carlos Fernández, presidente de la Asociación Agroganadera de El Quemado Nuevo, en tanto que luego se hizo entrega de documentación para los productores en exención de Impuestos de Ingresos Brutos y títulos de marcas y señales.

Se destacó, asimismo, el trabajo de los productores de la zona, con el reconocimiento al mérito genético de los animales enviados al remate, al igual que a las personas que directa e indirectamente participaron activamente en la gestión, organización y ejecución de las tareas para lograr este valorado evento.

Comunal rural organizada

“En El Quemado Nuevo dimos inicio a un cronograma anual de remates del Gobierno de Formosa junto a las asociaciones de productores paipperos y obviamente con la presencia fundamental de las políticas del PAIPPA para no solamente valorizar el trabajo y el esfuerzo de los productores formoseños, sino también para ver que otra Argentina es posible, que esté anclada en la producción, el trabajo, en la generación de bienes y servicios, en este caso, producto de la actividad ganadera en el medio rural”, afirmó al dialogar con AGENFOR el ministro de la Producción y Ambiente, el licenciado Lucas Rodríguez.

En ese sentido, puso en valor las políticas del gobernador Insfrán, las cuales “se implementan a pesar de contextos muy adversos para la población argentina y la formoseña”.

Además, evaluó como “histórico” a este primer remate en esa zona del territorio provincial, haciendo notar que ello “habla del esfuerzo mancomunado de la comunidad rural, no solamente del Gobierno de la provincia de Formosa, que está para sostener y para acompañar a los que más necesitan”.

Esta jornada “expresa una oportunidad histórica para los productores de El Quemado Nuevo”, ya que pudieron “comercializar a precio justo y que el fruto de su esfuerzo sea bien remunerado”.

De esta manera, “iniciamos con el primero de los 13 remates que estaban planificados hacer en el año”, destacó el titular de la cartera productiva y ambiental, quien además enfatizó que se trata de “un trabajo acumulado de meses de reuniones de trabajo con los productores para ver la situación fiscal de cada uno de ellos, así como con la asociación para también formalizarla y que pueda tener un predio como el que se pudo ver en este remate”. A esto se suma “lo referido a lo que tiene que ver con los boletos de marca y señales, al estatus sanitario de la hacienda, para que pueda ser trasladada, y el acompañamiento logístico”.

Y resaltó que “acá no hay intermediarios; es venta directa por parte de los productores, lo que demuestra también que a la especulación, no solamente que se la combate con acciones concretas, sino también a partir de la toma de conciencia de los productores, de no dejarse esquilmar por aquellos que evidentemente aprovechan el fruto de su esfuerzo”.

“Día histórico”

“Fue un hermoso día, histórico para esta región, donde la asociación y los pequeños productores hace bastante que querían hacer una feria remate como las que hacemos en toda la provincia y hoy, merced a una decisión del gobernador Insfrán y al Modelo Formoseño que está al lado de cada productor, se hace realidad”, ponderó el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco.

Explicó que esa zona del territorio es “un lugar estratégico” en cuanto a la producción, dado que “confluye la ruta 37 que va a El Quemado Nuevo y a El Cañón, dos lugares en donde hay muchos pequeños productores, con mucha producción ganadera”, de manera que “poder materializar esta comercialización, donde se vende al precio justo, nos pone muy felices”.

Para finalizar, recordó que “por una decisión” del primer mandatario formoseño “el flete, la logística y el arrime hacia el predio ferial son totalmente gratuitos para el pequeño productor”, realzando que asistieron a esta “histórica jornada” paipperos de lugares como El Mortero, Sumayén, Laguna Yema, El Cañón, Churcalito y Los Chiriguanos.







