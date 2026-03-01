Soberanía Alimentaria Formoseña suma los martes a su cronograma semanal de centros fijos

Desde el Programa Provincial Soberanía Alimentaria Formoseña, se informó que como parte de las diferentes acciones programadas por el “Mes del Consumidor”, a partir de esta semana volverán a abrirse los centros fijos de comercialización los días martes. De esta manera, se completa un esquema semanal de atención que se desarrollará los martes, jueves y sábados de 7.30 a 12.30 horas.

De esta forma, las familias formoseñas podrán acceder con mayor frecuencia a la propuesta de alimentos frescos y de producción local que propone el Gobierno de Formosa como parte de sus políticas alimentarias, ampliando las oportunidades de compra en los distintos puntos de venta del programa SAF.

El esquema se llevará adelante en los centros fijos de comercialización ubicados en la ciudad capital, donde semanalmente se ofrecen alimentos de calidad a precios accesibles, provenientes en gran medida de la producción local y del trabajo de familias paipperas, emprendedores y pymes formoseñas.

Asimismo, en el marco de las actividades propuestas por el Mes de los Derechos del Consumidor y en vísperas de lo que será Semana Santa, el programa ofrecerá precios diferenciados en productos seleccionados, con el objetivo de acompañar la economía familiar y facilitar el acceso a alimentos esenciales, como yerba para tereré Herencia a $1300 el kilogramo, harina de maíz El Sauzalito a $800 el kilogramo, maple de huevos a $4800 y $1900 la docena.

Cronograma de centros fijos

El cronograma semanal de atención se desarrollará los días martes, jueves y sábados de 7.30 a 12.30 horas en los siguientes centros fijos:

En el barrio San Pedro situado en Avenida Néstor Kirchner 1855, en el 12 de Octubre en Avenida Néstor Kirchner 5595, en el Simón Bolívar sobre calle Paula Albarracín 2735 y en el barrio Mariano Moren sobre Avenida Frondizi 3465.

Con la incorporación nuevamente de los martes al cronograma de atención y estas promociones especiales, el programa refuerza su presencia semanal y amplía el acceso de las familias a alimentos sanos, seguros y a precios referenciados, contribuyendo al acompañamiento de la economía familiar y al desarrollo del entramado productivo provincial.

Precios de referencia por rubros

Durante cada jornada de comercialización, el programa pone a disposición de los vecinos una amplia variedad de productos de consumo cotidiano a precios referenciados, organizados por rubros.

En los lácteos está la leche en polvo de 800 gramos a $8700, la leche Plenty de un 1 litro a $1500, el queso rallado de 40 gramos a $1000 y el de 150 gramos a $3500.

El maple de huevos a $4800 y la docena a $1900.

El arroz Mitaí 0000 de 1 kilogramo a $1000, mientras que el de 00000 también de 1 kilogramo a $1200. El arroz AF de 1 kilogramo a $1200 y la azúcar Mitaí de 1 kilogramo a $1000.

Por otra parte, la harina de trigo 000 de 1 kilogramo a $700, la tradicional Villafañe a 800 gramos a $1200, la tradicional Sauzalito de 1 kilogramo a $800 y la harina de maíz precocida Doña China también de 1 kilogramo a $2000.

En cuanto a los fideos y productos secos, informaron que el fideo tallarín y el guisero de 500 gramos a $900 cada uno, las lentejas secas remojadas y los porotos secos remojados Monte Nevi en lata de 340 gramos, a $900 cada uno. El puré de tomate por 500 gramos a $700.

La yerba mate Herencia de 500 gramos a $1500 y la de 1 kilogramos a $3000. En cambio la yerba mate Herencia para tereré de 500 gramos a $1300, el aceite de 900 cc a $3100 y la garrafa de gas a $18.000.

En cuanto a panificado, se comercializará la bolsa de pan de Pan de Casa a $1500.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas en la provincia para fortalecer la producción local, garantizar el acceso a alimentos saludables y promover la comercialización directa entre productores y consumidores.

Balance del programa

En lo que va del corriente año, ya se llevan realizadas 64 ediciones del Programa Soberanía Alimentaria Formoseña en toda la provincia, en las que se comercializaron aproximadamente 44.500 kilogramos de alimentos, mayoritariamente provenientes de la producción formoseña.

En ese marco, la producción de las familias paipperas correspondiente a los consorcios que participan en las diferentes ediciones, significaron más de 16.200 kilogramos, lo que representa alrededor del 36 % del total de los kilogramos comercializados dentro del programa, generando para ellos una recaudación superior a los $20.000.000.

Promociones vigentes

Entre las propuestas que se ofrecen en el marco del Mes de los Derechos del Consumidor, se destaca que el convenio entre el Banco Formosa, a través de su aplicación ONDA y el Programa de Soberanía Alimentaria Formoseña sigue vigente hasta el 31 de Marzo y ofrece un reintegro del 20% de las compras con un tope máximo mensual de 50 mil pesos durante el periodo de la promoción.

A su vez las pymes adheridas al programa Soberanía Alimentaria tendrán un reintegro del 10% de las ventas con un tope mensual de 100 mil pesos durante el periodo de la promoción.







