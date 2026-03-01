El Hospital de Subteniente Perín brindó completas prestaciones de salud en Puerto Lavalle

Atenciones médicas y odontológicas, vacunación, controles y entrega de medicamentos fueron algunas de las acciones destinadas a niñas, niños, adultos y embarazadas.

Una amplia jornada de atenciones y de otros servicios de salud fue desplegada en la comunidad criolla Puerto Lavalle, a cargo de un equipo multidisciplinario del Hospital de la localidad de Subteniente Perín.

La misma tuvo lugar en la EPEP N°535, donde los pobladores de todas las edades se acercaron a recibir atención médica y odontológica. Asimismo, pudieron acceder a la aplicación gratuita de las vacunas de Calendario y las embarazadas fueron destinatarias de los controles prenatales programados.

Cabe mencionarse que estas acciones, forman parte de las recorridas periódicas y del trabajo en terreno que realiza el hospital, de manera programada, a las colonias, pueblos, parajes y comunidades que se ubican en su área programática.

“Fue una nueva jornada de trabajo intensivo en esta comunidad criolla, donde acudimos con todo el equipo de salud para dar atención de medicina general y el control de niñas, niños y embarazadas”, comentó la directora del nosocomio, la licenciada Mirta Pereira.

Agregó que también, se hizo un chequeo del carnet de vacunas con la correspondiente aplicación en los casos que faltaban completar esquemas “tanto en los más chiquitos como en los adultos, poniendo especial atención a la vacunación antigripal, teniendo en cuenta que ya comenzó la Campaña hace una semana y ya son cinco los grupos de riesgo que deben vacunarse”.

Atenciones para vecinos chaqueños

La profesional recordó, que Puerto Lavalle es una comunidad que se encuentra en el límite con la provincia del Chaco y en ocasiones “cuando anunciamos que vamos a estar, los vecinos chaqueños vienen y nosotros los atendemos sin ningún problema, sin poner ningún tipo de barreras y de manera gratuita al igual que a nuestros pacientes formoseños”, recalcó.

Acerca de eso, indicó que, si bien “ellos tienen un centro de salud en su pueblo, es decir del lado del Chaco, no cuentan con un equipo de salud completo y multidisciplinario, entonces vienen para Perín para poder recibir las atenciones que nosotros tenemos disponibles”.

Compromiso que enorgullece

La licenciada manifestó el orgullo que siente por el personal de salud del hospital “porque todos están comprometidos y lo demuestran. Los vacunadores, enfermeros, médico y todos, porque no solo en Puerto Lavalle sino en todas las colonias que trabajamos, dan una atención de calidad”.

“El paciente llega y se lo atiende, si es necesario se le entrega gratuitamente el medicamente que se le indica por receta. Si debe solicitar un turno para una interconsulta o un estudio, también hacemos la gestión para otorgarle el turno y lo mismo con cualquier requerimiento que va presentando. Es decir, que todo lo que está dentro de nuestras posibilidades le brindamos para darle la mejor respuesta a su problema de salud”, detalló.

“El personal de salud trata de dar lo mejor siempre, en todo momento. Procuramos ponernos en el lugar del otro, en el lugar de nuestros pacientes porque es algo que nos da mucha satisfacción”, afirmó.

Luego, agradeció al ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez y demás funcionarios de esa cartera “que nos acompañan y apoyan para trasladarnos a las colonias, que nos dan los insumos y todo lo demás para que podamos hacer nuestro trabajo”.

Y finalmente, extendió otro agradecimiento a los docentes y directivos de la EPEP N°535 “que nos dan un espacio en su escuela para brindar las atenciones y otros tantos servicios”.



