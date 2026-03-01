Avanzan los preparativos para la Cantata Fundacional

El 8 de abril se conmemora la fundación de la ciudad de Formosa y, todos los años, se recibe dicha fecha con una Cantata Fundacional frente al Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”. La propuesta incluye música, baile y números artísticos en alusión al día.

El Ballet de la provincia, junto a la Banda del Instituto Superior Oscar Alberto Albertazzi (ISA), la Banda de la Policía de Formosa y músicos dependientes de la Subsecretaría de Cultura, son los encargados de llevar adelante esta puesta en escena que recibirá el 147º aniversario de la ciudad de Formosa.

Al respecto, el director del ballet, el profesor Fabián Cárcano, comentó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que está a cargo de “dirigir un elenco de 24 bailarines quienes serán los protagonistas de la coreografía que tendrá lugar esa noche del martes 7”.

En este sentido, destacó que “este elenco viene realizando los ensayos con profesores pertenecientes a la Subsecretaría de Cultura”.

Por su parte, el profesor Sergio Irala, director del ISA, comentó que “interpretarán la obra ‘Historia de Sueños’, compuesta por el exsubsecretario de Cultura, Jorge Santander, la cual hace referencia a varios temas identitarios de Formosa sobre su etapa fundacional”.

Es así que se trataba con los primeros ensayos y encuentros “para empezar a diagramar lo que sería la presentación en la noche del 7”, indicó.

Además, precisó que “la obra tiene cinco temas, que también serán representados a través de coreografías y danzas”.

“Se concluirá con el Himno Marcha Formosa a las cero horas, para recibir la festividad del 8 de abril”, cerró.



