Inician las clases en la Extensión Áulica Formosa de la UTN

A fines de febrero, autoridades de la Facultad Regional Resistencia de la casa de estudios arribaron a la ciudad capital para acompañar el inicio del ciclo académico 2026, con el dictado de los cursos de nivelación.

Según explicó la directora de Planeamiento Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, la licenciada Patricia Pastor, la Extensión Áulica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que funciona en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) ofrecerá en este año 2026 tres carreras: la Tecnicatura Universitaria en Programación, la Licenciatura en Tecnología Educativa y la Diplomatura en Didáctica de la Matemática.

“La Extensión Áulica de la UTN en Formosa está ofreciendo durante el año 2026 tres carreras: la Tecnicatura Universitaria en Programación, que ya tuvo sus inicios en el año 2023 con esa primera cohorte; la Licenciatura en Tecnología Educativa, que arranca este año, al igual que una Diplomatura en Didáctica de la Matemática”, subrayó la funcionaria, en declaraciones recabadas por AGENFOR.

Recordó que “la Licenciatura en Procesamiento de Bioimágenes, de articulación, se dictó hasta el año pasado y estaba destinada a los técnicos radiólogos que trabajan en el sistema sanitario de la provincia”.

“Tenemos 98 aspirantes a presentar sus tesis y recibirse de licenciados en Bioimágenes”, destacó y agregó que “otra grata noticia la tuvimos el año pasado, con el acto de colación de los 99 primeros egresados de la Tecnicatura Universitaria en Programación”, resaltando que “para la cohorte 2026 tenemos 47 aspirantes que rindieron” el examen de ingreso para esa carrera.

Por último, puso en valor el fuerte y sostenido apoyo del Gobierno provincial a la educación pública, a diferencia de lo que sucede con la gestión nacional. “La de Formosa es una política sostenida que viene llevando adelante el Gobierno del gobernador Gildo Insfrán, de no solamente sostener, sino además ampliar y dotar de elementos que hacen que se garanticen la igualdad de oportunidades, la equidad y la calidad educativa” en el territorio formoseño, concluyó.



