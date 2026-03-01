Secuestraron una bicicleta y detuvieron a un hombre con causas pendientes ante la Justicia

• Las tareas preventivas se desarrollan en contacto directo con los vecinos

Efectivos de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un individuo involucrado en distintos delitos y secuestraron una bicicleta abandonada.

El primer procedimiento se concretó este último sábado, alrededor de las 2:30 horas, cuando los policías tomaron conocimiento del robo de una bici en el barrio Sagrado Corazón.

De inmediato, realizaron recorridas, la encontraron escondida entre las malezas, cerca del lugar donde se cometió el ilícito y la trasladaron hasta la dependencia policial.

El otro procedimiento tuvo lugar alrededor de las 5:30 horas de ese mismo día, cuando los uniformados identificaron a un hombre, de 36 años, que según la base de datos de la Dirección General de Informática registra dos causas judiciales pendientes ante la Justicia provincial, razón por la cual lo llevaron hasta la unidad operativa y quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes. (Con foto).











