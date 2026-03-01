Ingresantes a las carreras de la UPLaB comenzarán las clases el 6 de abril

En el caso de los estudiantes avanzados, inician el cursado este lunes 16 de marzo.

El director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el doctor Julián Bibolini, explicó que la casa de estudios “tiene dos momentos de inicio” de las actividades áulicas: mientras los estudiantes avanzados comienzan la cursada este lunes 16, los ingresantes lo harán el próximo 6 de abril.

“Estamos en la etapa final del curso básico introductorio, con los ingresantes que se inscribieron el año pasado y arrancaron en enero de este año con el cursado de cinco materias básicas, las cuales hay que aprobarlas para continuar con la carrera elegida”, indicó, según declaraciones recogidas por AGENFOR.

Ahondó precisando que la UPLaB “tiene dos momentos de inicio de las actividades áulicas: uno para los del segundo año, tercer año y en adelante, es decir los alumnos avanzados, que arrancan las clases este lunes 16”.

Y una segunda instancia es para “los estudiantes nuevos, los del primer año, para quienes, como todavía están haciendo el cursillo, la actividad arrancará el mes que viene, el lunes 6 de abril”.

“Hasta ahora todo se está desarrollando sin inconvenientes, muy bien”, subrayó el doctor Bibolini, quien recordó que en “este año 2026 se van a comenzar a dictar cuatro carreras, de las dos Facultades: el Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud, con Medicina y Enfermería, y el Departamento de Estudios en Desarrollo Sostenible, con Ingeniería en Producción Agropecuaria y la Licenciatura en Ciencias Ambientales”.



