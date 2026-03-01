La Policía investiga el robo a un comercio en el barrio Venezuela

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El delincuente se llevó dinero

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta investigan el robo cometido por un sujeto en un local comercial ubicado sobre la calle Miguel Ovejero, en el barrio Venezuela de esta ciudad.

El hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 22:00 horas, y un empleado comentó a los policías que minutos antes ingresó al negocio un sujeto, preguntó los precios de algunos productos y en forma repentina sacó de entre sus prendas de vestir un cuchillo de grandes dimensiones.

Luego le exigió que entregue el dinero, lo golpeó, tomó todo el efectivo que había en la caja registradora y se dio a la fuga.

Después el joven lesionado y el propietario fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se les recibió las denuncias, mientras que el personal de la Dirección de Policía Científica documentó la escena del caso, que dio origen a una causa judicial por “Robo con uso de arma blanca”, con intervención de la Justicia provincial.