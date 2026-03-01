Secuestraron tres motos en controles de vehículos y patrullajes

• Los operativos desplegados incluyeron identificación de personas

Efectivos policiales secuestraron tres motocicletas, en el marco de las acciones preventivas impulsadas en la ciudad y las diferentes localidades del interior provincial.

El primer procedimiento se concretó el domingo último, a las 2:40 horas, y estuvo a cargo integrantes de la Dirección General Policía Seguridad Vial sobre la avenida Gutnisky y Laprida de la ciudad de Formosa, donde se detuvo la marcha de una Yamaha YBR de 125 cilindradas, conducida por un joven de 22 años.

Al verificar la documentación exhibida mediante el sistema de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), los policías detectaron inconsistencias entre el dominio colocado y los datos del motor y cuadro.

Después la verificación física realizada por personal especializado confirmó que tanto la chapa patente como la cedula presentada era falsa; mientras que los guarismos del motor y cuadro resultaron ser originales de fábrica.

A todo esto, al consultar a la División Informática se estableció que el rodado registraba pedido de secuestro y se dio inmediata intervención a la dependencia jurisdiccional.

El segundo caso se produjo este lunes, alrededor de las 11:15 horas, cuando el personal de Seguridad Vial realizaba un control vehicular en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Esteban Laureano Maradona.

Allí detuvieron la marcha de una Honda Wave y su conductora de 36 años no tenía las documentaciones exigidas para circular. Luego se verificó el rodado y se constató que las numeraciones del motor estaban limadas.

La tercera intervención tuvo lugar también este lunes, cuando miembros de la brigada investigativa del Comando Radioeléctrico Policial y de la Comisaría Ingeniero Juarez patrullaban un sector boscoso ubicado sobre Ruta Nacional N° 81.

En medio de esa tarea preventiva vieron una moto de 110 cilindradas oculta entre la maleza y al verificarse los guarismos se determinó que registraba pedido de secuestro en una causa judicial en trámite, por lo que fue secuestrado; mientras que el damnificado reconoció el rodado como de su propiedad.

En todos los casos, las motocicletas fueron trasladadas hasta la dependencia policial, se realizaron las actuaciones y quedaron a disposición de la Justicia provincial.