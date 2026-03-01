Juárez: La Policía secuestró dos motos y recuperó bienes sustraídos

• El acercamiento Policía-Comunidad se refleja en los resultados de las intervenciones

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron dos motocicletas abandonadas y una bicicleta, una freidora, un tubo de gas y un ventilador, entre otros elementos de interés en causas registradas en la Comisaría de Ingeniero Juárez.

En el primer procedimiento, personal de la brigada de la Unidad Regional Seis acudió este domingo por la tarde en el barrio Villa Hermosa de esa localidad, donde una mujer alertó que su hijo tenía varios elementos en su habitación que no eran de su propiedad.

Luego retuvieron a dos adolescentes y secuestraron varios elementos: una waflera, una jarra eléctrica, un tubo de gas, una bicicleta y cubiertos, entre otros elementos.

Estos objetos guardan interés en causas de “Robo” y “Hurto”, registradas en la mencionada dependencia policial.

Por otra parte, personal del Comando verificó el requerimiento de un vecino que encontró dos motocicletas abandonadas en un sector cubierto de malezas.

Durante la verificación se constató que se trataban de una Zanella ZB y Motomel Blitz, ninguna de las cuales registraban pedido de secuestro y se las trasladó hasta la unidad operativa en forma preventiva a fin de establecer la identidad de sus propietarios.

PIRANÉ

Detuvieron a un hombre y secuestraron dos tubos de gas

• Estos fueron los resultados de una prolija investigación

Integrantes de la Policía provincial aprehendieron a un hombre y secuestraron dos garrafas sustraídas de una estación de servicio de Pirané.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde y los uniformados de la Unidad Regional Dos, de la comisaría de esa localidad y del Comando Radioeléctrico Policial iniciaron la investigación del ilícito perpetrado en un surtidor ubicado sobre la Ruta Provincial N° 3.

En ese marco, se analizaron las imágenes de las secuencias fílmicas y establecieron la identidad del autor, que terminó detenido el mediodía del lunes en medio de recorridas del personal de la Delegación Drogas Peligrosas por el barrio San Antonio.

El individuo se desplazaba en una motocicleta y al ver a los policías arrojó el rodado e ingresó a una vivienda.

En la continuidad de las tareas investigativas, secuestraron los dos tubos de gas y aprehendieron al implicado, que fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



