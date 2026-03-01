La Policía restableció el orden en el Fray Salvador Gurrieri tras enfrentamiento de grupos antagónicos

El incidente involucró a varios adolescentes que se arrojaron todo tipo de elementos contundentes

Efectivos de la fuerza policial devolvieron la tranquilidad a vecinos del barrio Fray Salvador Gurrieri, tras controlar y dispersar el enfrentamiento protagonizado por dos grupos antagónicos conformados por jóvenes.

El caso de desorden se registró entre la noche del lunes y madrugada de este martes, cuando vecinos de las manzanas 20, 39 y 40 solicitaron la presencia de los auxiliares de la justicia.

De inmediato, uniformados de la Comisaría Seccional Novena, Zona del Comando Radioeléctrico Policial, de las dependencias del área Delegación Unidad Regional Uno Lote 110/111 y del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) fueron hasta el lugar.

Allí constataron la presencia de unos 20 jóvenes divididos en dos bandos que se arrojaban escombros, botellas y bolitas de cristal con gomeras.

Además, varios menores de edad estaban armados con machetes y palos, quienes al notar la presencia policial arremetieron contra los uniformados.

Ante la situación, los integrantes del grupo especial desplegaron con rapidez una formación y realizaron disparos disuasivos con postas de goma, táctica con la que dispersaron a todos los inadaptados en varias direcciones, algunos de los cuales fueron identificados.

Una vez establecidas las garantías de seguridad, con la participación del personal de la Dirección de Policía Científica, se labraron las actuaciones procesales.

Luego se inició una causa judicial por los delitos de “Intimidación pública, resistencia a la autoridad en poblado y en banda, con participación de menores”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).







