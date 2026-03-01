Se reforzaron los trabajos preventivos en el interior provincial

• Se secuestró una motocicleta robada

La Unidad Regional Seis (UR-6) intensificó los patrullajes y controles integrantes en los distintos barrios de Ingeniero Juárez, sumado a las tareas de acercamiento permanente con los vecinos.

Para ello se desplegaron efectivos de la comisaría de la mencionada localidad y del Comando Radioeléctrico Policial, en el marco de un trabajo conjunto e integral.

El viernes último se realizaron charlas con pobladores, los controles en puestos fijos y móviles, las recorridas para prevenir ilícitos y la regulación del tránsito vehicular para reducir las probabilidades de siniestros viales.

También secuestraron una motocicleta Honda Bros NXR de 125 cilindradas que, según la base de datos de la Dirección de Informática Policial, fue robada recientemente.

El amplio operativo incluyó la cobertura de seguridad en un bingo familiar realizado en el Polideportivo Municipal, más otro evento realizado en la cancha del Club Central Norte.