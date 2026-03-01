Aprehendieron a un sujeto con droga en Riacho He Hé

• Fue tras un amplio operativo desplegado en esa jurisdicción

Efectivos de la Comisaría Agente Daniel Juárez de la localidad de Riacho He Hé detuvieron a un joven, secuestraron cinco cigarrillos de fabricación casera y una motocicleta que registra un pedido de prohibición de circulación.

El sábado último, los uniformados desplegaron un amplio operativo de seguridad ciudadana y demoraron al sujeto al mando de una motocicleta de 150 cilindradas por circular sin las medidas de protección exigidas por la ley.

Por razones de seguridad, se le solicitó que exhiba sus pertenencias, hallándose en su poder dos cajetillas que contenían cinco cigarrillos de fabricación casera, uno de ellos parcialmente consumido.

Ante el caso, personal de la Delegación Drogas Peligrosas Laguna Blanca constató mediante el reactivo químico que se trataba de marihuana.

Por otra parte, se verificó los datos del rodado con la Dirección General de Informática y se comprobó que registra un pedido de prohibición de circular.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Clorinda, que direccionó el procedimiento.

El sujeto y la moto secuestrada fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

PROTECCIÓN ICTÍCOLA

Secuestraron pescados y una embarcación con motor

• El procedimiento se realizó sobre Ruta Nacional N° 86 y acceso camino vecinal Paraje La Zanja

Integrantes de la Subcomisaría La Madrid secuestraron una embarcación a motor y secuestraron pescados al detectar su acopio excesivo por parte de sus sujetos en dos camionetas, dado que superaba ampliamente el cupo diario permitido.

El operativo tuvo lugar este domingo por la madrugada, cuando personal de la dependencia realizaba tareas de control en la intersección de la Ruta Nacional 86 y el acceso al camino vecinal Paraje La Zanja.

Allí observaron la circulación de dos camionetas: una Ford Ranger y una Toyota Hilux, una de las cuales trasladaba una lancha.

Al realizar el control, los policías constataron que trasladaban 60 piezas de boga, una conservadora y pirañas.

Ante la situación, realizaron las actas por la infracción a la fauna ictícola, razón por la cual los conductores, las camionetas y la embarcación fueron trasladados hasta la dependencia policial.

Los sujetos fueron notificados de la causa contravencional iniciada y continuaron en libertad.















