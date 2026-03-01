Se realizó en el Polo Científico la 64ª edición del curso de manipulación segura de alimentos

La capacitación, destinada al personal de cocina de esa institución, aportó herramientas para fortalecer la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

El miércoles 18 de marzo finalizó en el Polo Científico la 64ª edición del curso de manipulación segura de alimentos, una propuesta destinada al personal de cocina de esa institución y llevada adelante por el equipo de capacitación de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano, en articulación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

La actividad se desarrolló en dos módulos, dictados en miércoles consecutivos, y contó con la participación de 11 trabajadores, quienes al cierre de la capacitación rindieron la evaluación correspondiente.

El director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, el ingeniero José González, destacó que “estas instancias de formación son fundamentales para que el personal que manipula alimentos incorpore herramientas que contribuyan a proteger la salud de la población”.

Asimismo, remarcó que “la correcta aplicación de las buenas prácticas resulta clave para disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos”.

Durante las jornadas se trabajaron contenidos previstos en el artículo 21 del Código Alimentario Argentino, como el marco normativo vigente, nociones generales sobre inocuidad, alimentos seguros, alimentos libres de gluten, enfermedades transmitidas por alimentos y buenas prácticas de manufactura.

En ese marco, se resaltó la importancia de sostener hábitos higiénicos adecuados en la elaboración, conservación y manipulación de productos alimenticios, como una medida central para prevenir riesgos sanitarios.

De ese modo, la capacitación apuntó a reforzar conocimientos y prácticas esenciales para la elaboración segura de alimentos y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.



