Beneficios de Banco Formosa: Semana Santa - Tarjetas Visa y Chigüé

Más allá del significado religioso que tiene para quienes practican la fe cristiana, Semana Santa también representa un momento de encuentro, de compartir la mesa y de mantener vivas costumbres que pasan de generación en generación. Desde el 1 de abril, el Banco Formosa ofrecerá beneficios para acompañar a las familias en los preparativos de la mesa de Pascua.

En panaderías, supermercados, almacenes de congelados y comercios gastronómicos ya se percibe un cambio en la dinámica habitual: aparecen los primeros pedidos de pescado, empanadas y tartas de vigilia, las roscas de Pascua empiezan a ocupar las vitrinas y los huevos de chocolate ganan espacio en las góndolas.

La inflación y la situación económica hacen que cada gasto sea evaluado con mayor atención. Por eso, promociones y beneficios financieros se vuelven herramientas cada vez más valoradas por los consumidores a la hora de planificar las compras.

En ese marco, Banco Formosa anunció que acompañará con beneficios especiales pensados para facilitar las compras de las familias formoseñas. A partir del 1 de abril, quienes utilicen tarjetas Chigüé o Visa del Banco Formosa podrán acceder a promociones en distintos rubros vinculados a estas celebraciones: Supermercados, pescaderías, vinotecas, restaurantes y comercios gastronómicos serán rubros participantes de esta iniciativa.

Desde la entidad financiera explicaron que el objetivo es contribuir a que las familias puedan aprovechar oportunidades de ahorro, y que ya se puede consultar los detalles de los beneficios en la web oficial del banco: bancoformosa.com.ar

Porque más allá de los rituales y tradiciones, Semana Santa sigue siendo para muchas familias formoseñas una oportunidad para reencontrarse, celebrar y compartir.



