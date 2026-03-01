La doctora Daldovo presentó un nuevo libro que plasma las peculiaridades que tuvo la dictadura en Formosa

La doctora en Ciencias Sociales y docente ordinaria en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) Mónica Daldovo presentó su libro “Formosa 1976-1983. Entre el olvido, la memoria y los indicios”, una obra publicada este año por una editorial de Buenos Aires.

Hace tiempo, Daldovo viene trabajando en el tema de los movimientos de las Ligas Agrarias. En ese contexto, recientemente terminó de publicar esta nueva obra sobre la cual ahondó en declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, comenzó diciendo que en dicho libro se intenta plasmar “las peculiaridades que tuvo la dictadura militar en Formosa, porque sobre la dictadura a nivel nacional hay mucho escrito”, además, dilucidó que “no fue lo mismo la represión ejercida y los mecanismos que se emplearon en Formosa que en otras provincias, como Buenos Aires, Rosario”, por ejemplo.

Para trabajar la dictadura en Formosa, se exponen “como tres fuentes historiográficas”, sobre las cuales pasó a detallar: “Por un lado, el testimonio del abogado de las víctimas en los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia, el doctor Williams Caraballo, del acto del 24 de Marzo del 2022 en el Teatro de la Ciudad”.

Esto es que se transcribe el paneo hecho por el abogado, el cual “es una fuente oral absolutamente didáctica y tangible para poder trabajarla en las escuelas”.

Otra fuente “es la Carta que enviaron los detenidos desde las cárceles al Obispo Raúl Marcelo Pacífico Scozzina y que fuera presentado como testimonio en los juicios de la lesa humanidad”; y también, agregó, la sentencia a Juan Carlos Colombo, exgobernador de facto, “que tiene más de 500 páginas, con más de 120 testimonios”.

Entonces, en base a todo esto se publica este libro, en el marco del 50° aniversario de aquella fatídica noche del 24 de marzo. “En ese texto lo que digo es que en Formosa la represión estuvo organizada, fundamentalmente, sobre tres sectores sociales: el sector liguista, el cual fue desarticulado absolutamente y entre los cuales”, indicó, “se encuentran mis familiares”.

“El sector del sindicato de judiciales y los jóvenes que solicitaban la Universidad Nacional de Formosa, más allá de aquellos que estaban organizados socialmente o estaban sindicalizados. Pero, fundamentalmente se organizó sobre esos tres sectores”, enumeró la doctora Daldovo.

Para concluir, simplemente, añadió que se trata de “un primer trabajo necesario para empezar a discutir la dictadura en Formosa”.







