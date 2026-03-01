Se realizará la segunda edición de “FerMujer”

En el marco del Mes de la Mujer y bajo el lema “Juntas somos fuertes, unidas, somos invencibles”, se llevará a cabo un nuevo encuentro de visibilización y fortalecimiento del rol de la mujer en la sociedad.

Este domingo 29, a las 17 horas, se desarrollará la segunda edición de “FerMujer”, en la plazoleta situada en Avenida 25 de Mayo y Deán Funes, en la ciudad capital.

Este evento, busca promover la participación de mujeres emprendedoras, artesanas y artistas, reconociendo su aporte no solo en el ámbito cultural, sino también en el desarrollo económico local.

Esta iniciativa, se alinea con los principios del Modelo Formoseño impulsado por el gobernador Gildo Insfrán, el cual promueve la inclusión social, la equidad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo con justicia social.

Habrá shows en vivo, bailes y espacios de pinturas que le darán el toque de alegría y entretenimiento para finalizar la jornada.



