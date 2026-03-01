Se realiza el primer remate de invernada en El Quemado Nuevo

Será una jornada para acompañar, fortalecer y poner en valor el trabajo ganadero local, promoviendo la comercialización con precios justos.

Este jueves 26, desde las 11 horas, el Gobierno de Formosa, a través de una tarea mancomunada entre diversos organismos, llevará a cabo el primer remate de invernada en la localidad de El Quemado Nuevo.

“Desde 2006 que se vienen realizando ferias remate en el interior provincial, principalmente en la zona oeste, donde hay mucha ganadería de pequeños productores, y realmente tenemos muy buena calidad de hacienda, con muy buenos precios, al igual que en el este de la provincia”, subrayó al dialogar con AGENFOR el veterinario Rubén Casco, coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA.

En ese sentido, puso en valor “la decisión del gobernador Gildo Insfrán de fortalecer a través de un fondo fiduciario que permite que se financie el productor y que cobre en tiempo y forma, a muy buenos precios”.

A partir de ello es que luego “fortalece e invierte en sus campos, no solo en la parte de pasturas y aguadas, sino también en genética”.

Asimismo, el funcionario comentó que hace unos días, en el predio de la Asociación Civil “Productores Agropecuarios de la Región Norte”, se llevó adelante una reunión organizativa con el fin de ultimar detalles para la próxima Feria Ganadera Paippera, a realizarse el próximo 22 de abril con productores de la zona.

En ese marco, el SENASA brindó asesoramiento sobre temas importantes relacionados al uso de caravana electrónica en la hacienda de los pequeños productores.

“En Laguna Blanca se hará un remate de invernada y en octubre otro remate de invernada y reproductores, donde van a salir también a la venta toros ya con actitud reproductiva”, indicó.



