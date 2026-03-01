Aprehendieron a dos sujetos: uno por amenazar a sus vecinos y el otro con pedido de captura

• Estas acciones se refuerzan en diferentes sectores de la ciudad para restablecer el orden.

Efectivos de la Zona Siete del Comando Radioeléctrico Policial realizaron procedimientos en el barrio Lisbel Rivira de esta ciudad, en el marco de tareas preventivas y requerimientos recibidos a través de la línea de emergencias 911.

El primero de los hechos se registró en la madrugada del lunes, tras un llamado al sistema de emergencias, donde una mujer comentó que un inadaptado causó disturbios en la zona y la amenazó de muerte en estado de ebriedad. No conforme con eso, también insultó a otros vecinos y parecía completamente descontrolado.

De inmediato, los uniformados fueron al lugar, entrevistaron a la denunciante y con los datos aportados ubicaron al sujeto, quien aún causaba molestias en el sector.

Durante su aprehensión, se constató en el cacheo preventivo que portaba un arma blanca entre sus pertenencias y se la secuestraron.

El otro caso también se produjo ese mismo día de madrugada, cuando en medio de un patrullaje identificaron a un joven que deambulaba en las inmediaciones de la plaza de ese conglomerado habitacional.

Al verificar sus datos en el Sistema Informático Policial, se estableció que registraba pedido de detención en una causa tramitada por la Dirección de Drogas Peligrosas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional del fuero contra el Narcocrimen.

En ambos casos, los individuos fueron trasladados para ser examinados por el médico forense policial y luego alojado en celdas de la dependencia, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial.