El centro de salud “El Pucú” llevó adelante una jornada integral con estudios gratuitos y múltiples servicios

Se realizaron mamografías, PAP y test HPV. Además, se brindaron charlas sobre distintos temas orientados al cuidado de la salud.

En el marco de las actividades de cierre del Mes de la Mujer y en vísperas del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora el jueves 26 de marzo, el centro de salud “El Pucú” llevó adelante este miércoles 25 una importante jornada de atención integral.

Para ello, desde el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se dispuso la presencia del camión sanitario donde se concretaron más de 25 mamografías gratuitas, a cargo de la Coordinación del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama.

La directora del centro de salud, la doctora Lidia Liebrecht, destacó que la convocatoria “tuvo muy buena concurrencia” y explicó que previamente se había citado a las vecinas, para reiterarles la importancia que tiene el control mamográfico en la detección precoz del cáncer de mama.

Resaltó, en ese sentido, que las mamografías fueron analizadas por los especialistas en diagnóstico por imagen y, como se viene haciendo en cada accionar de los camiones sanitarios “los resultados fueron entregados a las pacientes en mano, al cabo de pocos minutos, con sus respectivos informes”, resaltó.

Asimismo, señaló que durante la jornada también se efectuaron, a demanda, tomas de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y test de HPV en los casos que lo requerían.

“Fue un amplio trabajo realizado en conjunto por las áreas de ginecología y obstetricia durante toda la mañana para captar a las pacientes que asistieron para hacerse la mamografía, como también a quienes acompañaban o llevaban a sus hijos al consultorio de pediatría, para que aprovechen y accedan a estos estudios clave para la detección temprana del cáncer de cuello uterino”, indicó.

En paralelo, el Servicio de Salud Mental desarrolló actividades recreativas destinadas a niñas y niños, incluyendo juegos, pintura y lectura de cuentos, con el objetivo de brindar contención y permitir que las madres pudieran realizar sus consultas y estudios con mayor tranquilidad.

Y se incluyó también la promoción de hábitos saludables, con recomendaciones sobre la importancia del consumo de alimentos frescos y de estación, poniendo énfasis en evitar el consumo de los productos ultraprocesados. “En este espacio se compartió un desayuno con la preparación de agua saborizada natural y la entrega de frutas”, agregó la doctora.

Más adelante, destacó que se contó con la participación activa de los demás servicios del centro de salud, entre ellos odontología “que ofreció charlas y atención en consultorio”; enfermería; vacunación “que aplicó vacunas a adultos mayores que estaban en la sala de espera”; farmacia con la entrega de medicamentos; “y las áreas de pediatría y clínica médica, que atendieron consultas programadas y a demanda”.

“Fue una mañana de atención integral que incluyó a todos los servicios”, subrayó Liebrecht, remarcando el compromiso que mantiene el Gobierno de Formosa, ofreciendo a la población el acceso equitativo a las prestaciones de salud, gratuitas y de calidad.



