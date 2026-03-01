“Santo Domingo Savio” celebró 50 años de trayectoria escolar

El personal directivo y los docentes de la Escuela Primaria y Jardín Anexo “Santo Domingo Savio”, a través de un acto celebrado en la mañana de este martes 17 en su sede de la ciudad de Formosa, conmemoraron su 50° aniversario de creación. La ceremonia por las Bodas de Oro también contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Cultura y Educación.

Se trata de una escuela pública de gestión privada de nació un 17 de marzo de 1976 por iniciativa de la congregación de los sacerdotes salesianos. En una primera etapa, con una estructura precaria, funcionó en la capilla Ceferino Namuncurá, pero ya en ese mismo año se le otorgó el nombre de Domingo Savio.

En sus inicios solo tenía cinco salones de grado y de nivel inicial, fue relatando la historia la directora de esta escuela, Alicia Medina, quien se mostró orgullosa por la trayectoria extensa construida por esta institución, que festejó sus 50 años de aniversario “cargado de mucha alegría”.

Como también marcó el esfuerzo y la dedicación de los que trabajan allí, haciéndolo “en equipo”, marcó, agradeciendo también “a quienes nos precedieron en la escuela, desde directivos, docentes y salesianos que nos estuvieron acompañando durante esta historia”.

Después, con respecto a su historia, indicó que el edificio se renovó en el 2008. Es decir que fue refaccionado y ampliado por la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

Actualmente, la matrícula es de 269 alumnos y alumnas entre los dos Niveles Inicial y Primario, precisó la directora y agregó que funcionan los dos turnos en la escuela: mañana y tarde. También se les brinda el servicio nutricional de comedor desayuno, almuerzo, merienda, valoró.

Por otro lado, se refirió al personal que allí presta servicio, resaltando que son “27 personas las que trabajan incluyendo los directivos, personal auxiliar de dirección, docentes y maestros especiales”.

Por último, recordó que las familias abonan “un mínimo aporte” por la educación de sus hijos.

Por su parte, el profesor Javier Gallardo, jefe del Departamento de Educación Privada, también acompañó el acto de conmemoración de los 50 años de trabajo de esta institución, donde puntualizó que hay “14 divisiones de Primaria, tres de jardín de infantes y también se tiene la educación secundaria”.

Educación de calidad

En ese sentido, reafirmó que en Formosa se brinda una educación de calidad a partir de un Gobierno provincial que “está presente ofreciendo su apoyo en el sostenimiento ya que la planta orgánica funcional de las entidades educativas de gestión privada se sostiene con recursos del Presupuesto Provincial”.

Es decir que la gestión provincial “está siempre atenta al crecimiento institucional no solo en lo pedagógico, lo cual le compétete al Departamento que cumple con esa tarea, sino que también se colabora en otras cuestiones como por ejemplo el sistema nutricional”, puso en relieve.

En especial, hizo hincapié en ello, ya que consideró que esto, por lo general, “lo naturalizamos, pero no hay en otras provincias; al igual que se les entregó a los estudiantes los kits escolares en el comienzo del ciclo lectivo 2026”.

Tal como ocurrió con todas las escuelas públicas de la provincia, siendo este un aporte “valioso”, en virtud de “una decisión política del Gobernador sin hacer una distinción del tipo de gestión, sino que pensando en todos por igual”, concluyó.







