Los combustibles tuvieron subas de hasta $200 por litro en una semana y los precios se incrementan al ritmo del conflicto bélico en medio oriente

Más allá de las diferencias entre las petroleras, el denominador común es el impacto sostenido de los aumentos, que oscilan entre $50 y $75 por litro en los últimos ajustes, cuyas modificaciones vienen produciéndose continuamente-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, el aumento de los combustibles volvió a impactar de lleno en el bolsillo de los usuarios, con subas que en algunos casos superaron los $200 por litro en apenas una semana. En el día de la hoy, se llevó a cabo un relevamiento en las distintas estaciones de servicio y los valores ofrecidos son los siguientes: YPF: Súper $1.838 (+$45), Infinia $2.013 (+$52), Diesel 500 $2.014 (+$80), Infinia Diesel $2.116 (+$67). Shell: Súper $1.874 (+$54), V-Power $2.119 (+$20), Fórmula Diesel $2.062 (+$63), V-Power Diesel $2.209 (+$160). Axion: Súper $1.859 (+$80), Quantum $2.109 (+$20), Diesel $2.079 (+$84), Quantum Diesel $2.209 (+$160); todo esto se traslada inevitablemente al costo del transporte y a la logística comercial, originando nuevos aumentos en alimentos y otros productos, como así también, en servicios.

Aumentos en el precio de gas envasado: De igual manera, el precio del gas envasado, el cual se encuentra desregulado, viene sufriendo permanentes incrementos en los últimos días y en nuestra provincia, los valores son los siguientes: * REFSA Gas: 10 kg $19.000 en todo el territorio provincial. * Lezcano Gas: 10 kg $23.000 al mostrador - $28.000 delivery. 15 kg $35.000 al mostrador - $42.000 delivery. 45 kg $85.000 al mostrador - $85.000 delivery. * Amalia Gas: 10 kg $23.000 al mostrador - $27.000 delivery. 15 kg $35.000 al mostrador - $41.000 delivery. 45 kg $85.000 al mostrador - $85.000 delivery. *Hiper Gas: 10 kg $18.500 al mostrador - $24.500 delivery. 15 kg $27.750 al mostrador - $36.750 delivery. 45 kg $84.000 al mostrador - $84.000 delivery. * Precios Interior Provincial garrafas 10 kg: * Clorinda $17.000. * Tres Lagunas $17.000. * Mansilla $17.000. * Tacaaglé $20.500. * Belgrano $17.000. * Laguna Blanca $19.000. * Pirané $18.000. * Güemes $20.000. * El Colorado $18.000. * Las Lomitas $17.000. En este punto, Gialluca recordó la desregulación del gas envasado (garrafas) en Argentina, oficializado en julio de 2025 mediante el Decreto Nº 446/2025, que eliminó los precios máximos y los cupos de abastecimiento. A partir de 2026, los valores se rigen por la oferta y la demanda, lo que resulta en aumentos significativos, superiores al 15% en marzo de 2026 en algunas regiones, con precios que superan los $23.000 y/o $25.000 la unidad de 10 kg en zonas como Formosa, limitándose el rol del Estado Nacional únicamente a la seguridad, en tanto, en nuestra provincia, la existencia de una Empresa Estatal como Refsa Gas, permite que los sectores más vulnerables tengan acceso a precios más accesibles en un producto que es esencial para miles de hogares, lo que el Funcionario Provincial afirmó que esta situación no constituye, ninguna competencia desleal o “dumping” en el sector y que los privados deben ir adaptándose cada uno, a la libertad de precios existentes, toda vez que el Gobierno Nacional actual permite la importación y exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sin necesidad de permisos previos, buscando mayor competencia y donde la Secretaría de Energía redefinió su rol, enfocándose en la seguridad técnica y no en la fijación de precios de referencia.

Programa Hogar: Este beneficio estatal destinado a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural dejó de pagarse en febrero de 2025. Mientras tanto, el precio de las garrafas aumentó fuertemente y el subsidio quedó prácticamente desactualizado. En Argentina, cerca de 3,9 millones de hogares que dependen de la garrafa de gas para cocinar, calefaccionarse y realizar tareas cotidianas dejaron de recibir el subsidio estatal que formaba parte del programa de asistencia energética. El monto del beneficio se encontraba fijado en 1.778 pesos por garrafa, una cifra que además permanece congelada desde mediados de 2023.

Un subsidio cada vez más chico frente al aumento del precio: La garrafa de 10 kilos, la más utilizada en el país, tenía un valor que oscilaba entre 3.500 y 4.500 pesos en diciembre de 2023. Actualmente, su precio puede ubicarse entre 23.000 y 25.000 pesos, dependiendo de la región y del distribuidor. Esto significa que el subsidio estatal pasó de cubrir aproximadamente el 35% del valor de la garrafa a representar apenas entre el 8% y el 10% del precio actual, lo que redujo considerablemente su impacto real sobre el bolsillo de las familias. Además, desde 2024 dejó de existir un precio máximo regulado para las garrafas, ya que el Gobierno eliminó el sistema que fijaba topes para el valor de este combustible. En su lugar se estableció un precio de referencia, lo que derivó en diferencias importantes entre distintas regiones y puntos de venta. De acuerdo con el INDEC, en el país existen más de 15,9 millones de hogares, de los cuales 7,5 millones no tienen acceso a gas natural por red. Dentro de ese universo, cerca de 3,8 millones utilizan garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) para cubrir necesidades básicas como cocinar o calefaccionarse.



