Rotación formativa en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia

“Cuando el conocimiento se comparte, la salud crece”, destacaron desde la institución sanitaria.

La semana pasada recibieron en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” al licenciado en Producción de Bioimágenes y dosimetrista Matías Cogorno, del Hospital Garrahan, quien realizó una rotación formativa en la institución.

Durante su estadía, el destacado profesional recorrió distintas áreas del centro, interiorizándose en los procesos de trabajo, tecnologías, sistemas y dinámica de atención, además de intercambiar experiencias con los equipos profesionales.

“Creemos firmemente que la formación, el intercambio y colaboración entre instituciones fortalecen el sistema de salud y mejoran la atención de los pacientes”, subrayaron en ese sentido.

Al concluir, remarcaron que “seguimos apostando a la capacitación continua y al desarrollo de profesionales comprometidos con la salud”.



