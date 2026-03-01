La Subsecretaría de Empleo continúa fortaleciendo el trabajo con los emprendedores locales





Sin pausas y de manera coordinada la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, sigue trabajando con los emprendedores de los distintos puntos de la provincia.

A lo largo del año, incluyendo en la temporada de verano, desde dicha área se brindaron diferentes cursos y capacitaciones de interés para poner en práctica la planificación y el desarrollo de emprendimientos.

Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, precisó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “se viene trabajando en brindar diferentes actualizaciones, cursos y capacitaciones” y afirmó que “actualmente se realiza un proceso de planificación sobre la nueva oferta que se brindará este 2026”.

Ello comprende desde “cursos de oficios, habilidades blandas y continuar trabajando en la formación, utilización de herramientas y desarrollo de los emprendedores en espacios de comercialización, como el Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE), que existen tanto en el interior como en Capital, a los fines de promover la economía local”.

En ese sentido, acentuó que en este primer bimestre se trabajó con alrededor de 480 comerciantes, los cuales vendieron sus productos en las diferentes ediciones del MCE.

También, recordó que cuentan con la Casa del Emprendedor que está situada en Maipú N°45, donde brindan atención, asesoramiento y acompañamiento a los comerciantes, como así también a aquellos que tienen un proyecto para emprender.

Del mismo modo, indicó que “esta semana estamos con una convocatoria para los gastronómicos que tienen carros y es para un nuevo espacio que se desarrollará en el Paraíso de los Niños, buscando así generar un nuevo sector gastronómico”.

Los interesados deben dirigirse a la oficina de la Casa del Emprendedor, donde se les brindará la información necesaria. “Todas estas propuestas son parte de las política públicas que brinda el Gobierno de Formosa de manera totalmente gratuita”, concluyó.







