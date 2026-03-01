Pirané: Se desarticularon dos centros de distribución de estupefacientes

• También se secuestraron más de 220 dosis de marihuana destinadas para consumo.

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas, Pirané, detuvieron a una mujer y un hombre, allanaron dos viviendas en los barrios Obrero y 12 de Octubre; además secuestraron envoltorios de marihuana, teléfonos y dinero en efectivo.

El procedimiento se concretó, en primer lugar, este lunes último por la noche, cuando detuvieron a una mujer de 26 años, sobre la calle Libertad y la avenida Strong del barrio Obrero de la localidad Pirané y secuestraron cinco envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Lo que derivo a una investigación de presuntos centros de distribución en distintos barrios de la localidad.

Con las pruebas reunidas y la orden del Juzgado de Instrucción y Correccional se allanaron dos viviendas ubicadas en el barrio Obrero y el 12 de Octubre.

En la primera vivienda detuvieron a un hombre de 19 años y secuestraron envoltorios de marihuana, dinero en efectivo, bolsas y retazos de polietileno y un teléfono celular.

En tanto que en la segunda vivienda secuestraron 13 comprimidos de psicofármacos, envoltorio de marihuana y un teléfono.

Todo lo secuestrado de los estupefacientes es apta para 223 dosis de marihuana destinadas para el consumo.

Secuestro y detenidos fueron trasladados a sede policial, el hombre y la mujer fueron notificados de su situación procesal y puestos a disposición de la Justicia. (Con foto).















