Recordaron que la línea 0800 para la prevención del suicidio atiende las 24 horas todos los días del año

Un servicio gratuito que brinda el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano para atender, asistir, acompañar y contener a personas que se encuentran en situaciones de crisis de salud mental.La coordinadora de la línea 0800-888-3364 para la prevención del suicidio, la licenciada Andrea Kerr, recordó que este servicio se encuentra disponible de manera ininterrumpida durante las 24 horas, los 365 días del año.“Esta línea telefónica se encuentra completamente activa. Es atendida por 16 profesionales que trabajan en horarios rotativos, que están capacitados y entrenados para dar respuesta ante cualquier situación de urgencia en salud mental, como también acompañamiento, contención y asistencia a quien se encuentra en situación de crisis”, aseguró.En relación a ello, la psicóloga señaló que en las últimas horas ha circulado en redes sociales información falsa, que indica que la línea no se encuentra operativa. En este sentido, consideró oportuno aclarar que “la línea funciona con total normalidad y se encuentra disponible para la atención de la población, garantizando la continuidad del servicio en materia de salud mental”.En ese marco, invitó a la comunidad a mantenerse informada por vías confiables “teniendo en cuenta la sensibilidad de la temática vinculada a la prevención del suicidio, donde cualquier desinformación puede generar un desenlace negativo en quienes necesitan de nuestra ayuda profesional”.Seguidamente, dio a conocer que, desde el 10 de septiembre del 2025, fecha en que fue habilitada, hasta el 25 de marzo de 2026 “la línea recibió 795 consultas por llamadas entrantes”. Además, deben agregarse “las llamadas salientes que el equipo de profesionales realiza diariamente como seguimiento a los usuarios de la línea”, mencionó.Cabe resaltarse que el equipo de seguimiento también se ocupa de gestionar turnos, evaluar si hay algún riesgo de salud mental y articular la atención pertinente con el centro de salud o el hospital más cercano al domicilio del paciente “para garantizar la atención y la asistencia efectiva desde el sistema de salud pública”, afirmó la profesional.Más adelante, hizo notar que el 0800-888-3364 es una línea telefónica al que cualquier persona que se sienta angustiada, triste, desesperada, ansiosa, sola puede llamar para pedir ayuda. También pueden hacerlo quienes atraviesan un gran dolor, hechos de violencia, crisis personales o familiares o que tengan pensamientos de autodaño e incluso pueden comunicarse si quieren ayudar a alguna persona que esté transitando un momento difícil y no saben cómo hacerlo.En ese punto, enfatizó: “No hace falta estar en una urgencia para llamar y solicitar ayuda. Cualquier persona que sienta que está en una situaciónde vulnerabilidadpuede comunicarse, ya que cualquier motivo es válido para llamar, consultar y recibir asistencia por parte de profesionales especializados que están preparados para dar contención, atención y la mejor asistencia posible”, cerró.