Realizaron una jornada de salud por el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

La finalidad de este día a nivel global es generar conciencia en las mujeres sobre las acciones de prevención y el rol fundamental de las políticas públicas para el acceso universal a las mismas.

El Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la provincia de Formosa organizó este jueves una jornada por el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora cada 26 de marzo, frente al centro de salud del barrio San Antonio de la ciudad de Formosa.

Al respecto, la directora de ese efector, la doctora Karina Guillar, se refirió a esta actividad que comenzó a la mañana, donde “el equipo de salud brindó atenciones de las áreas de clínica, psicología, nutrición, pediatría”, conjuntamente con otras prestaciones estuvieron a disposición de la población.

Esto en un espacio desplegado frente a dicha institución cuya área programática “es extensa y abarca a aproximadamente diez barrios”, indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

También declaró que acompañaron esta actividad el Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, cuya coordinadora es la doctora Sofía Samudio Godoy; y el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, que tiene a la licenciada Mónica Tibiletti como su responsable.

En ese contexto, informó que “se concientizó y sensibilizó a las mujeres” en torno a prevenir el cáncer de cuello uterino, además, a demanda se realizaron estudios, como es el Papanicolaou y el test de HPV. Los mismos son gratuitos en nuestra provincia, “ya que tenemos un Estado presente, con el acompañamiento del ministro de Desarrollo Humano Aníbal Gómez”, subrayó.

Ello en virtud de que desde la gestión del gobernador Gildo Insfrán se “apuesta a una salud integral e integrada. Entonces haciéndose una prueba, como es el Papanicolaou, podemos hacer una detección precoz de una lesión en el cuello uterino”, porque aseveró que “nuestra base fundamental de la atención primaria de la salud es la prevención”.

En ese sentido, también están las vacunas contra el VPH (Virus del Papiloma Humano), que es obligatoria, gratuita y se comenzó a aplicar a niñas de 11 años a partir del año 211 y a los niños a partir de 2017 en las escuelas, por ley provincial 1368 /2002 de Sanidad Escolar, mediante los controles e inmunizaciones que se realizan con la libreta de salud Escolar y también en todos los centros de salud.

Mamógrafo móvil

Asimismo, se contó con el mamógrafo móvil, el cual señaló Guillar: “Es tan importante para prevenir el cáncer de mamas, un estudio que se deben realizar las mujeres a partir de los 40 años en adelante y si hay un antecedente genético en la familia de haber tenido esta enfermedad, se hace a partir de los 35 años”.











