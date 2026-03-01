Disertación de destacadas figuras del ámbito local en jornada por la “Memoria, Verdad y Justicia”

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la mañana de este miércoles 25 se realizó una jornada de reflexión en la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) Nº 67 “Emilio Puchini” de la ciudad de Formosa.

La actividad contó con la participación de autoridades, docentes y estudiantes de dicha institución, así como de las escuelas privadas de Nivel Secundario de La Ribera y Dr. Esteban Laureano Maradona, además de invitados especiales de destacada trayectoria en el ámbito local.

En ese contexto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con la profesora María Susana Ríos, ya jubilada de la docencia provincial que trabajó en el Plan de Lectura, quien en esta jornada participó de una mesa de escritores y profesores.

Dicha mesa la integraron los colegas Orlando Van Bredam y Humberto Hauff; y de moderador del espacio Héctor Washington Gómez, quien coordina el suplemento cultural “Cronopio” del diario La Mañana. “Allí se habló de literatura como forma de rescatar la memoria. Se leyeron algunos textos y se contaron experiencias porque fuimos también protagonistas de esa etapa” oscura del terrorismo de Estado, que se vivió entre los años 1976 y 1983, señaló.

En ese sentido, existen muchos textos que hacen mención a la última dictadura en Argentina, en particular, durante la jornada, Ríos hizo referencia al capítulo de una novela que se llama “La larga noche de los lápices”, de Emilce Moler, secuestrada a los 17 años por su militancia, en lo que se conoce como “La noche de los lápices”.

Este acontecimiento fue el secuestro y desaparición forzada de estudiantes secundarios en La Plata, iniciada el 16 de septiembre de 1976 durante la última dictadura militar.

Después los escritores leyeron textos propios que hablan del tema, como por ejemplo, Hauff, a su novela “La voracidad del gusano” y el cuento “Los milagros del rocío”. Mientras que Van Bredam a un capítulo de “La música en que flotamos”.

Por su parte, Ana Patricia Gómez, contó al auditorio su experiencia al participar de uno de los cortos de “Historias Clandestinas”, una serie de seis capítulos que aborda el terrorismo de Estado desde una perspectiva local. Más precisamente fue parte de la adaptación de “Cuentos de viejas”.

Sobre ello expresó que “fue muy movilizador”, ya que, “en el momento que me convocan estaba embarazada, a dos semanas de tener a mi bebé”. En el corto justamente le tocó interpretar a una torturada que estaba cerca de dar a luz, por ello: “Fue muy fuerte todo el proceso de grabación, porque fue ponerse en el lugar de otra persona”, afirmó.











