La Municipalidad informa las actividades que podrán realizarse durante la Semana Santa

La directora de Turismo de la Municipalidad, Lic. Cristina Salomón dio a conocer las actividades que podrán realizar los y las vecinas de la ciudad, como así también los turistas que nos visitan durante la Semana Santa.

“Como todos los años, vamos a realizar el necro turismo que se realizará el 1 de abril en el Cementerio Virgen del Carmen a las 16 horas; la visita a las 7 Iglesias que realizaremos el 2 de abril y el recorrido guiado por espacios históricos”, anuncióIndicó además Salomón, que se realizará una edición especial de la feria Tarde con Amigos especial Semana Santa, que se desarrollará el domingo 5 de abril a partir de las 18 horas en el Reloj Histórico.“El turismo religioso en Formosa es mucho más que una actividad turística: es una expresión viva de la fe, la cultura y la identidad de nuestra comunidad. A lo largo del año, miles de formoseños y visitantes participan de celebraciones, peregrinaciones y encuentros espirituales que reflejan nuestras tradiciones más profundas.En ese marco, la funcionaria resaltó que “en nuestra provincia, estas manifestaciones adquieren un valor especial. Festividades como las de la Virgen del Carmen o la Virgen de Itatí, junto a celebraciones patronales en distintos barrios y localidades, convocan a familias enteras y fortalecen los lazos comunitarios. Cada templo, cada santuario y cada expresión de fe forman parte de un patrimonio que nos representa y nos une”.Para Salomón, impulsar el turismo religioso en Formosa “es también promover el desarrollo local, acompañando a emprendedores, artesanos y trabajadores que encuentran en estas fechas una oportunidad de crecimiento. Pero, sobre todo, es revalorizar nuestras raíces, nuestra espiritualidad y nuestra manera de encontrarnos como pueblo”.Tras invitar a los vecinos a sumarse a estas actividades, la Directora de Turismo Municipal afirmó que en Semana Santa “Formosa abre sus puertas para compartir su fe, su cultura y su hospitalidad, invitando a todos a ser parte de una experiencia que trasciende lo turístico y se convierte en un verdadero encuentro con lo esencial”.