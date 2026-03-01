Hubo conversatorio en el Archivo Histórico por el Día Nacional de la Memoria

Analizaron fotografías de esa época. La actividad estuvo destinada a estudiantes del nivel secundario.

Este miércoles 25 de marzo, desde las 9 horas, la Dirección de Patrimonio Socio Cultural, llevó adelante un conversatorio por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en las instalaciones del Archivo Histórico y Biblioteca Provincial.

Al respecto, la directora del área, Graciela Buiatti, explicó que, durante el encuentro, a cargo de dos docentes de la Dirección, presentaron imágenes de “la época de 1976 y los siete años posteriores”; y participaron estudiantes del nivel secundario.

“Pensamos que, justamente, el nivel secundario es el que tiene que tener mayor conocimiento para que esto no nos vuelva a ocurrir”, consideró.

A su vez, recordó que, un 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe cívico-militar, “durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón y esto trajo acarreado la historia negra de nuestro país. Esa historia que la recordamos a 50 años, tenemos que tener memoria para la verdad y justicia”.

En ese sentido, la funcionaria consideró que, a partir de la historia, “conocemos lo que ocurrió” para “trabajar el presente y poder planificar el futuro”.

“Hubo desaparecidos, no teníamos Constitución, no teníamos democracia, dejaron de funcionar el poder legislativo y el poder judicial”, indicó.

En ese marco, Buiatti detalló que presentaron las fotografías que se veían en “los medios de esa época” y “cuál es el significado que tenían”.

“Nunca más en nuestra historia debe pasar lo que se pasó en esa época. Mujeres violadas, niños que nacieron en cautiverio y que desaparecieron; y este nunca más tiene que ser sumamente reflexivo para que cosas que están ocurriendo en el día de hoy no nos ocurran, como desfinanciar la educación, desfinanciar fundamentalmente las escuelas técnicas, como no darle el dinero que le corresponde a los jubilados y maltratarlos cada vez que van al Congreso. No nos debe pasar más”, cerró.



