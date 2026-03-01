"Las guerreras doradas del K-Pop" traen un show interactivo para toda la familia

“Las Guerreras Doradas del K-Pop” se presentará el sábado 18 de abril a las 19:00 hs en el Club JBC (Av. 25 de Mayo 1131), con un espectáculo lleno de música, coreografías, efectos especiales y una gran puesta visual pensada para chicos y grandes. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Nexxus (José María Uriburu esquina Moreno)

Por primera vez, esta historia animada cruza el streaming y llega a Formosa con su concierto más espectacular y emocionante hasta la fecha. En esta aventura, los malvados Demonios han escapado de la pantalla e intentan robar la energía musical de la ciudad. Las heroínas deberán enfrentarlos utilizando su mayor poder: la música.

En este espectáculo interactivo, una monitor gigante, efectos especiales y coreografías originales harán que cada espectador se sienta dentro de la historia. No es solo un show: es un concierto de caza-demonios donde el público se convierte en el cuarto miembro de la banda.

La propuesta combina la estética vibrante del K-Pop con una historia sobre amistad, valentía y autoaceptación, acompañando a las chicas de Huntr/x mientras descubren que no necesitan ocultar quiénes son para convertirse en verdaderas heroínas.

Una experiencia diseñada para que los niños y niñas canten, bailen y participen activamente, recordando que su mayor fuerza está en ser ellos mismos.

Producción: El Cangrejo Rojo (Informes: 3704 301787)