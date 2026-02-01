Peronismo, persecución y su eco en la actualidad

La historia de nuestro país está marcada a fuego por ciclos de persecución política, exclusión y represión que hoy, aún persisten.

Por: Lic. en Comunicación Social y Periodismo Adrián Pérez

Uno de los episodios más significativos que vendremos a desandar ocurrió en 1956, hace siete décadas cuando el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu promulgó el decreto 4161, que prohibía no solo la mención del peronismo y sus símbolos, sino también la memoria de figuras clave como Eva Perón.

Esta iniciativa no solo buscó desmantelar un movimiento político, sino que simbolizó una estrategia de control social y político que aún resuena en nuestro presente.

La prohibición del Peronismo

El decreto 4161 fue un intento sistemático de borrar del mapa político y cultural argentino todo vestigio del peronismo. Se prohibieron nombres, símbolos, discursos y hasta melodías asociadas a este movimiento popular. La persecución política se convirtió en una herramienta del Estado para consolidar su poder y silenciar a sus opositores. Este tipo de acciones no solo afectaron a los líderes y militantes peronistas, sino que también sembraron un clima de miedo y desconfianza en la sociedad.

La Grieta: Un eco del pasado

Hoy en día, la grieta política en Argentina sigue viva, alimentada por ideologías que polarizan a la sociedad. Sectores del actual Gobierno y sus aliados continúan utilizando tácticas de persecución y proscripción para deslegitimar a sus opositores.

La retórica del odio se ha intensificado, un ejemplo cercano es el último mensaje del Presidente de la Nación al Congreso de la Nación donde las perspectivas ideológicas se han vuelto más extremas, recordándonos que la historia tiene la tendencia de repetirse si no se aprende de ella.

La persecución política en el presente

A pesar de haber transcurrido décadas desde los tiempos de Aramburu, la persecución política sigue enquistada en nuestra realidad. Los mecanismos de control social, la desinformación y la estigmatización de ciertos sectores de la población son prácticas que, aunque disfrazadas de modernización, persisten.

La proscripción de ideas y la criminalización de la oposición se han vuelto herramientas comunes para aquellos que buscan mantener el poder a toda costa.

Reflexiones sobre el poder y la represión

Para muchos sectores, la persecución, la proscripción y el encarcelamiento de líderes políticos fueron y son métodos fáciles para alcanzar y sostener el poder en Argentina.

Estas prácticas no solo son aberrantes desde un punto de vista ético y moral, sino que también son un ataque directo a la democracia y a los derechos humanos.

La historia nos enseñó que la represión no puede ser un camino hacia la estabilidad; al contrario, genera divisiones que pueden llevar a conflictos aún más profundos que emergen día a día.

En resumen, la persecución política en Argentina es un recordatorio de que la lucha por la democracia, los derechos y la justicia social es permanente. Es fundamental que, como sociedad, reflexionemos sobre los errores del pasado y trabajemos hacia un futuro donde la diversidad de pensamiento sea respetada y valorada.

En este punto, la memoria histórica debe servirnos como una guía para evitar que las sombras del autoritarismo y la represión se sigan cerniendo sobre nuestro país. La construcción de un Argentina más justa y equitativa depende de nuestra capacidad para reconocer y enfrentar estas realidades, y de esa manera garantizar que nunca más se repitan.

¿Y ustedes qué opinan?



